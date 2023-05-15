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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب التتويج بالدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر التريند الأول عبر تويتر

برشلونة
برشلونة

دشن عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا هاشتاج “برشلونة”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب تتويج نادي برشلونة ببطولة الدوري الإسباني.

وتصدر هاشتاج “برشلونة” التريند الأول عبر قائمة الأكثر تداوًلا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاءت التعليقات من قبل مشجعي نادي برشلونة، كالاتي:

وتوج فريق برشلونة ببطولة الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرون في تاريخة، وذلك عقب اكتساحه لنظيره إسبانيول، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة الرابعة والثلاثون من البطولة.

وجاءت رباعية برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة ١١، ثم بالدي في الدقيقة ٢٠، وسجل ليفاندوفسكي مجددا في الدقيقة ٤٠ وأخيرا كوندي في الدقيقة ٥٣.

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