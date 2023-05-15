أحمد حسن يعلن اسم حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

أعلن اللاعب أحمد حسن عن حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

وكتب أحمد حسن:" رسمياً | البولندي سيمون مارتشينياك حكماً لمواجهة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم، الثلاثاء، صوب ملعب سانتياجو برنابيو، حينما يستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium، و beIN 4K HDR، و beIN Sports 1 FR، beIN Sports HD 1 English، بتعليق عصام الشوالي.