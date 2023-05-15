نصف مليار دولار إيرادات الجزء الثالث من سلسلة Guardians of the Galaxy

حقق فيلم مارفل Guardians of the Galaxy Vol. 3 إيرادات متزايدة منذ طرحه يوم 5 مايو الجاري، بلغت حوالي نصف مليار دولار حول العالم.

تصدر فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 في شباك التذاكر الأمريكي، وحقق في عطلته الأسبوعية الثانية حوالي 60 مليون دولار، لتبلغ أرقامه في السوق المحلي حوالي 213 مليون دولار.

فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 تدور أحداثه حول مجموعة حراس المجرة، وهم فئة من أبطال الأفينجرز، مهمتهم التجول بين المجرات وحماية الكون، ومازال البطل متأثرا بخسارة حبيبته جامورا التي قتلها ثانوس في نهاية سلسلة الأفينجرز.

فيلم حراس المجرة أو Guardians of the Galaxy Vol. 3 من بطولة كريس برات، برادلي كوبر، ديف باتيستا، فان ديزل، أوستين فريمان ماريل باكالوفا، وغيرهم.

تستعد كل من شركتي مارفل وديزني لطرح الجزء الرابع من سلسلة أفلام سبايدر من بطولة توم هولاند يوم ١٤ يوليو ٢٠٢٤.

وقررت مارفل طرح فيلم Spider-Man 4 مبكرا عن موعده المقرر في وقت سابق، كما أجرت الشركة العالمية تغيرات عديدةفي مواعيد أعمالها المرتقبة عن شخصيات الأبطال الخارقين المختلفة.

وحقق فيلم Spider-Man: No Way Home وهو الثالث في السلسلة التي قام ببطولتها توم هولاند إيرادات عالية فيشباك التذاكر منذ طرحه في ديسمبر العام الماضي، ومازال يتمتع برضاء الجمهور ويرونه تجربة سينمائية تستحقالمشاهدة.

وأعادت شركة سوني إصدار فيلم سبايدر مان الجديد في السينمات مع إضافة 11 دقيقة إضافية للأحداث ليحقق المزيد منالملايين بعدما تخطت إيراداته المليار الأول بمراحل.

وحمل فيلم مارفل Spider-Man: No Way Home ، في أحداثه العديد من المفاجآت لمحبي شخصية مارفل الشهيرة، لم يكن يتوقعها أحد حتى بعد طرح الفيديو الدعائي الرسمي له منذ فترة.