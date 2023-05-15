بيطري كفر الشيخ: تحصين 143 ألف طائر وندوات إرشادية عن أهمية الذبح بالمجازر

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأنه جرى تحصين 40290 طائراً ضد الأمراض الوبائية.

وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، تم تحصين بأجر 2200 طائراً بلقاح إنفلونزا الطيور، و101 ألف طائر حول البؤرة، فضلاً عن تطهير سوق واحد، و 4 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، وسحب 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالى 5000 طائر، حفاظاً على الثروة الداجنة.

وأضاف بشار، شهدت الوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين، ندوة إرشادية عن أهمية المجازر وسلامة اللحوم، والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وطرق الوقاية منها، بمشاركة الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية، والدكتورة سحر عاطف، مدير المركز الدولي للإرشاد.

وتناول المحاضران الأضاحي، والذبح فى أيام عيد الأضحى داخل المجازر لمساعدة لمواطنين، وتقديم الخدمات، كما تناولا طرق تخزين اللحوم والدواجن، وتبادلا الأسئلة من الحضور.