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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

10 ملايين جنيه.. شروط القرض الحسن للوحدات السكنية والمصيفية من بنك إسلامي

أرشيفية
أرشيفية

يعتبر قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن البعض يبحث عن تفاصيل القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تقدمها بعض البنوك بشروط خاصة.

ويطرح بنك فيصل الإسلامي عددا من القروض الحسنة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل تمويل السيارات، شراء الوحدات السكنية، وغيرها.

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يقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط شراء الوحدات ( السكنية ، المصيفية )  من بنك فيصل الإسلامي خلال هذا التقرير، وفقا لما نشره البنك على موقعه الإلكتروني.


قرض بنك فيصل الإسلامي

يضع بنك فيصل الإسلامي عدة شروط لتمويل شراء  الوحدات ( السكنية ، المصيفية ) ، والتي جاءت كالتالي...

-التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

-تمويل يصل إلى 10 مليون جم.

-تمويل يصل إلي90% من قيمة الوحدة.

-مدة سداد تصل إلى 12 سنة.

-الحد الأدنى لدخل العميل 3000جم.

-سن العميل لا يقل عن 21 عاماً.

-مصاريف إدارية %0.5 من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.

-يشترط أن تكون الوحدة المطلوب شرائها قائمة أو تحت التشطيب على الأقل ويشترط أن تكون كاملة المرافق الأساسية.

أسعار عائد تنافسية.


المستندات المطلوبة

-بطاقة رقم قومي سارية + إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

-شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي دخل.

-كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد).

-مستندات الملكية الخاصة بالوحدة السكنية أو المصيفية المطلوب شرائها وتراخيص البناء.

-عرض سعر بالوحدة / العقار المطلوب شرائه موقع عليه من مالك الوحدة ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

 

أحكام الشريعة الإسلامية التمويل الراتب الشهري القروض الحسنة القرض الحسن المستندات المطلوبة الوحدات السكنية

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