كل هذه الـ extensions تضيف ChatGPT للمتصفح الخاص بك

أحدثت أداة ChatGPT ثورة في عالم الإنترنت ، مع انطلاقها في خريف العام الماضي، تتزايد قاعدة مستخدمي ChatGPT بشكل يومي حول العالم ولكن هل تعلم أن هناك طرقًا سهلة وبسيطة للوصول إلى الاستفادة من هذا البرنامج بالمجان؟ نعم ، من خلال أفضل ملحقات ChatGPT!

ومع تثبيت أفضل Extensions أو ملحقات ChatGPT على متصفح الويب الخاص بك، يمكنك الحصول على إجابات أفضل لاستعلاماتك وأداء مهامك بصورة أسرع وأكثر كفاءة علاوة على ذلك ، يمكنك حتى تشغيل ChatGPT للبحث في الإنترنت ليأتي لك بأحدث المعلومات الموجودة على الويب.

وخلال السطور التالية يرصد لك موقع "صدى البلد" أفضل ملحقات لمتصفحات الويب تمكنك من الوصول السهل والسريع لكل مهام ChatGPT.

أولا: ChatGPT for Google

وأحدث محرك بينج ثورة في عالم التقنيات من خلال دمجه للذكاء الاصطناعي وبالتالي أصبح BingAI مع روبوت للدردشة، هناك أداة أيضا خاصة بجوجل، وبالتالي يمكنك الاستفادة من ChatGPT دون محرك بحث بينج، ولكن مع Google! فقط اذهب إلى المتجر الخاص بجوجل واكتب ChatGPT for Google أو انقر على هذا الرابط لتحميل الأداة.

https://chrome.google.com/webstore/detail/chatgpt-for-google/jgjaeacdkonaoafenlfkkkmbaopkbilf

ChatGPT for Google

ثانيا: MERLIN

سيكون أمر رائع أن يكون بإمكانك إدخال ChatGPT معك إلى أي موقع ويب؟ مع أداة Merlin ChatGPT ، يمكنك فعل هذا، يسمح لك الملحق باختيار أي صفحة ويب أو نص داخل موقع الويب وجعل ChatGPT يستجيب لما تريد أن تفعله بصفحة الويب.

وستكون قادرًا على تلخيص موقع الويب بالكامل ، أو الحصول على ملخص لمقطع فيديو على YouTube ، أو تقصير المعلومات المهمة في ثوانٍ، وبالتالي ستوفر وقت ومجهود تلخيص كل البيانات المهمة.

MERLIN

ثالثا: TALKBERRY

مع هذا الملحق لن تحتاج حتى لكتابة جملة نصية، كل ما عليك توجيه رسالة صوتية للأداة، استخدم صوتك لجعل ChatGPT ينشئ ردودًا مخصصة من أجلك قم بتثبيت ملحق TalkBerry.

سيتعين عليك الاحتفاظ بميكروفون أو زوج من سماعات الرأس موصولين. وإلا فلن يتمكن الملحق من أخذ الإدخال الصوتي.

TALKBERRY

رابعا: TWEETGPT

هل تشعر بالملل من مواقع التواصل الاجتماعي بشكلها التقليدي وتريد مزيد من الإثارة في حياتك، لتحسين قواعد لعبة منصات التواصل استخدم ChatGPT لإنشاء تسميات توضيحية لافتة لتغريداتك ومنشوراتك؟ مع ملحق TweetGPT. في جوهره ، هو مكون إضافي يستخدم قوة ChatGPT لإنشاء تغريدات جذابة ولتكون ردودك وتفاعلاتك أكثر مرحا وجاذبية، سيكتب المنشورات بدلا منك.

TWEETGPT

خامسا: YOUTUBE SUMMARY

هل تريد ملخص مكتوب لمقاطع فيديو على يوتيوب، هل سبق لك البحث عن دروس أو فيديو به عدة خطوات على YouTube؟ إذا كان الأمر كذلك ،فأنت تحتاج إلى أداة يمكنها تلخيص الفيديو بالتعليمات والنقاط المهمة من خلال ChatGPT؟

YOUTUBE SUMMARY

ملحق ChatGPT الخاص بتطبيق يوتيوب يوفر لك ملخصًا فوريًا على مقطع الفيديو بكل النقاط المهمة وبالتالي أنت لست في حاجة لمشاهدة كل الفيديو، يعمل الامتداد أيضًا مع رسائل البريد الإلكتروني والأوراق العلمية والمقالات. يمكنك تحميله من خلال الضغط على هذا الرابط