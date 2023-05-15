إصابة 6 طالبات بالإغماء والهبوط حزنا على وفاة صديقتهم بالمنيا

أصيبت 6 طالبات بكلية الآداب بالمنيا بالإغماء الانهيار والهبوط وذلك بسبب تأثرهن بوفاة زميلتهن الطالبة نسرين كريم فجأة قبل أداء الامتحان الشفوي المقرر للقسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي تفيد وصول شذي. ع. أ 22 عاما وندا. م. ا 22 عاما وايمان. ا. م 22 عاما ورانيا. ح. ع 22 عاما وزينب. ع. م 19 عاما واسماء. ص. ح 22 عاما، وجميعهن طالبات بكلية الآداب يعانين من انهيار عصبي وإغماء وهبوط.

وتبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية، إصابة الطالبات الـ 6 عقب وفاة زميلتهن نسرين كريم 22 عاما، طالبة بكلية الآداب عقب شعورها بالاجهاد والهبوط وبعد نقلها إلي المستشفي فارقت الحياة أثناء العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من مستشفي التأمين الصحي بوصول الطالبة نسرين كريم 22 عاما، مصابة بإغماء وهبوط وتوفيت أثناء العلاج، حيث تعرضت للإجهاد قبل بدء امتحان الشفوي المقرر لطلاب القسم، وتم استدعاء الاسعاف لنقلها إلي المستشفي لكنها فارقت الحياة أثناء العلاج، وقد قررت إدارة الكلية تأجيل الامتحان الشفوي لسوء حالة الطلاب النفسية.