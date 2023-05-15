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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على فعاليات مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر التضامن بالمنيا الجديدة.. صور

افتتاح مركز التدريب
افتتاح مركز التدريب بالتضامن الاجتماعي بالمنيا

ننشر في " صدى البلد" الأنشطة والفعاليات التي يقدمها مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة المنيا الجديدة والذي افتتحته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا.

 

يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا، وتقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة، طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.


كما يعمل المركز على إعداد كوادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد وبما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذي يحافظ علي تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتي المستهلك.

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كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد افتتحت مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية بمدينة المنيا الجديدة برفقة الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  خلال الزيارة التي تقوم بها اليوم لمحافظة المنيا، بحضور السفير لويس داماس سفير كندا بالقاهرة ودكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال افريقيا ، الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، الدكتور حسين رأفت مدير مشروع تحسين سبل العيش والغذاء وتمكين المرأة الريفية.

 

وتجري الوزيرة جولة تفقدية لمتابعة نتائج مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بقرية الشيخ مسعود مركز العدوة والذي ينفذ تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنيا
وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنيا
إحتياجات سوق العمل الجدوي الإقتصادية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تنمية الموارد البشرية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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