نائب محافظ المنيا يستقبل وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني

استقبل الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بحضور المستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضمن زيارة الوفد للمحافظة.

وخلال اللقاء أعرب نائب المحافظ عن سعادته بزيارة وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني لمحافظة المنيا مؤكدا علي روح المحبة والتعاون والصداقة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام، لافتًا إلى أن هذه الفترة قد تعاظم فيها هذا النموذج الوطني في ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة، حيث منحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية القدوة والنموذج في ترسيخ قيم المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد ومضاعفة روح الأخوة والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار ورفعة وطننا الغالي مصر.

وتحدث نائب المحافظ، حول المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكان لمحافظة المنيا النصيب الأكبر من خلال تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" كما تم إدراج مركزي بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية للمبادرة، لافتاً إلى أن مصر تشهد حاليا تنمية لم نعهدها من قبل في جميع القطاعات وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والصحة وغيرها من القطاعات المختلفة.

