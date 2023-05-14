عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يستقبل وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا مع الوفد

 استقبل الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بحضور المستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضمن زيارة الوفد للمحافظة.

نائب محافظ المنيا يناقش تحديث المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية

نائب محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 197 ألف طن قمح

وخلال اللقاء أعرب نائب المحافظ عن سعادته بزيارة وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني لمحافظة المنيا مؤكدا علي روح المحبة والتعاون والصداقة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام، لافتًا إلى أن هذه الفترة قد تعاظم فيها هذا النموذج الوطني في ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة، حيث منحنا  الرئيس عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية القدوة والنموذج في ترسيخ قيم المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد ومضاعفة روح الأخوة والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار ورفعة وطننا الغالي مصر.

وتحدث نائب المحافظ، حول المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكان لمحافظة المنيا النصيب الأكبر من خلال تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" كما تم إدراج مركزي بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية للمبادرة، لافتاً  إلى أن مصر تشهد حاليا تنمية لم نعهدها من قبل في جميع القطاعات وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والصحة وغيرها من القطاعات المختلفة.
 

ا الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيس ترسيخ قيم المواطنة تطوير الريف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق دار مسنين عبلة الكحلاوي.. وابنة الداعية تكشف آخر التطورات| فيديو

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

قرار عاجل في الأهلي ضد المدير الفني لقطاع الناشئين

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يناقش تحديث المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الياباني يحذر العالم: روسيا والصين يزعزعون أسس النظام الدولي

أسامة الأزهري يعرض تجربته في مواجهة الإلحاد بجامعة أسيوط

الانتخابات الرئاسية.. عمدة العاصمة التركية أنقرة يعلن تقدم كليتشدار أوغلو على أردوغان

أقل من 100 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة بالشارع المصرى

تشكيل برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أحمد صبري يقدم واجب العزاء لأسرة النائب محمود بكري |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبكاء واللطم والصراخ.. قصة تريند البلوجر لمى الأصيل وباسل خير

غير البشرة والتجميل .. حمض الهيالورونيك يعالج هذا المرض المؤلم

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

كيت وينسلت تلفت الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا

فيديو

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ