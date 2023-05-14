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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يناقش تحديث المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا خلال الاجتماع

ناقش الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا التحديث الخاص بالمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية بمدينة المنيا، وذلك وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وفقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.

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جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة والمهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمكتب الاستشاري لتحديث المخطط الاستراتيجي، المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، الدكتور محمد أبو حليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


بحث نائب المحافظ، الأهداف التنموية والتي تشمل أهداف خاصة وعامة، ودراسة الموقع الجغرافي للمدينة، العلاقات والتشابكات الاقليمية للمدينة، بالإضافة لبحث توصيات مخرجات الدراسات السابقة، لإقليم شمال الصعيد 2023 وتوصيات مخرجات لدراسات المخطط الاستراتيجي لمدينة المنيا 2014.


كما ناقش منهجية تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المنيا، والتي تشمل المرحلة الأولى وهي المراحل التحضيرية وتجهيز خطة العمل بالمشروع، المرحلة الثانية وهي رصد وتحليل الوضع الراهن للمدينة وتحديد الرؤية المستقبلية، المرحلة الثالثة وهي تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة.

وأوضحت المهندسة أسماء صلاح مدير  التخطيط العمراني بالمحافظة، أن هناك برنامج زمني وفريق عمل يشمل مختلف الجهات المعنية، يعمل على دراسة شاملة لدراسة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة المنيا، لإعداد التقارير اللازمة لتحقيق المستهدف من كافة جوانب التنمية.
 

أهداف التنمية المستدامة اشتراطات البنائيه الاشتراطات البنائية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخطط الإستراتيجي رؤية الدولة المصرية 2030 منظومة الاشتراطات البنائية

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