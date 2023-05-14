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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط المنيا

حملات َمكبرة لإزالة
حملات َمكبرة لإزالة التعديات

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا . 

 

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حيث واصل اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمشرف على أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، متابعة تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات، حيث قاد السكرتير العام المساعد، حملة لإزالة التعديات بمركز سمالوط بحضور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، وبالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 21 حالة على أراضٍ زراعية وأراضي أملاك دولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين . 

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