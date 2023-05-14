نائب محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 197 ألف طن قمح

أعلن الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن بلغ 197640 طن و372 كيلو بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد 2023.

وبدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان.

وقال إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد على متابعة جميع التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.