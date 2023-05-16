أستاذ كبد: ملايين المرضى استفادوا من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أكد الدكتور محمد عاصم خورشيد، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن قوائم الانتظار كانت أزمة موجودة في أقوى النظم الصحية، وبعد توجيهات الرئيس المريض لا ينتظر أكثر من أسبوعين أو ثلاث أسابيع حال الاحتياج لعمليات دقيقة وسريعة.

وأضاف الدكتور محمد عاصم خورشيد، خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أن ملايين المرضى استفادوا من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وأنها من أهم المبادرات تأثيرا في الفترة الحالية، قائلا: "كان عندنا مشكلة قوائم الانتظار على العمليات كتير وتصل لشهور وده في جميع أنحاء العالم".



ونوه عاصم، إلى أن العمليات كانت تشمل القلب والقسطرة الطبية وزراعة الأعضاء والعمليات التي تحتاج إلى إجراء ضروري، مؤكدا أن المبادرة نجحت في انهاء معاناة المرضى والموضوع أصبح منتظم والمريض يتوجه مباشرة إلى المستشفى التى ستجري له الجراحة.