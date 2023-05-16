عباس الشناوي: تم زراعة أكثر من 150 ألف فدان قمح

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن هناك خطة استراتيجية طموحة فى التوسع الأفقى للإنتاج الزراعي.



وأضاف عباس الشناوى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز،:"رأينا الرئيس السيسى يحضر موسم افتتاح حصاد القمح بتوشكى والتى تم زراعة أكثر من 150 ألف فدان قمح بها، بالإضافة لمساحات أخرى فى شرق العوينات والدلتا الجديدة، مما يعنى أن هذا هو الحل الأمثل للحفاظ على الأمن الغذائى للدولة المصرية.

وأشار إلي أن المساحات التى تم زراعتها بتوشكى وشرق العوينات كلها أراضٍ جديدة أضيفت للمساحات القديمة بالوادى والدلتا، مؤكدا أن هذه الأراضى بدأت تحقق أهدافها فعليا بزراعة المحاصيل الهامة على رأسها محصول القمح.



