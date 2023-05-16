جمال التهامي يكشف تفاصيل مشاركته في جلسات الحوار الوطني

كشف المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، تفاصيل مشاركته بالحوار الوطني، قائلا:" الحديث عن النظام الانتخابى شهد رأيين، ونحن نرى أنه يتطلب أن يكون هناك نظام انتخابي يحقق العدالة الاجتماعية لكل الأحزاب السياسية والتمثيل النسبي كل حزب حسب قوته في الشارع وتواجده.

وأضاف جمال التهامى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن جلسة أمس كانت حول محاربة أشكال التمييز والتى لها أشكال كثيرة من تمييز جغرافي وجنسي وفئوي.

وأشار إلي أن ثقافة المواطن الذى ليس لديه تمييز، مهمة فى محاربة التمييز، بوضع مواد دراسية من التعليم الابتدائي حتى الجامعة مواد حول أشكال التمييز.

