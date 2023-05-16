أخبار التوك شو| أسعار الذهب الفترة المقبلة.. وتفاصيل الحالة الصحية لعادل إمام

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مستشار التموين يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار الذهب الفترة المقبلة

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب،أن أسباب تراجع أسعار الذهب في الاسواق الان ياتي بعد مبادرة وزارة التموين، ومبادرة دخول الذهب مع الوافدين.

الزعيم بخير.. أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعادل إمام..فيديو

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.

شاهد.. رقص سفير كوريا وعمرو أديب على أنغام التنورة

بدأ الإعلامي عمرو أديب، فقرة الطعام في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، بحضور السفير الكوري الجنوبي في مصر، باستعراض التنورة.

وزير الصحة: مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على معدل التنمية في مصر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر بدأت الإهتمام بملف السكان منذ عام 1962، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الزيادة السكانية.

تعليق ناري من عمرو أديب على عقوبات مصطفى محمد بسبب رفضه المثلية

علق الإعلامي عمرو أديب، على رفض اللاعب الدولي مصطفى محمد لاعب نادي نانت ونجم منتخب مصر، ارتداء تي شيرت عليه شعار المثلية الجنسية.

التعليم العالي تكشف معلومات هامة عن مصير طلاب الجامعات السودانية والروسية

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، مصير الطلاب العائدون من السودان وروسيا، قائلاً: "جميع شكاوى الطلاب وأسئلتهم المتكررة يتم الاجابة عنها يومياً ، عبر المركز الاعلامي، في صورة سؤال وجواب، ويتم رصد كل الاسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مستشار التموين يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار الذهب الفترة المقبلة

وتوقع مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، مزيداً من الانخفاضات الفترة القادمة بواقع يتراوح مابين 50-100 جنيهاً ، لان السعر الان في السوق لازال أعلى من المعتاد.

وزير الصحة: 5900 طفل جديد كل طلعة نهار يحتاجون مليارات الجنيهات يوميا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك مشكلة كبيرة بسبب زيادة الإنجاب، قائلا: "كل طلعة نهار هناك 5900 طفل جديد بيتولد ويحتاجوا سكن وصحة وتعليم، وهذا العدد من الأطفال المقدر بـ5900 طفل يحتاج مليارات الجنيهات يوميًا".

أحمد موسى يهنئ الأهلي بدوري سوبر السلة: كل يوم بنقول مبروك

علق الإعلامي أحمد موسى، على تتويج الأهلي ببطولة دوري سوبر السلة رجال للمرة السابعة في تاريخه بالفوز على الاتحاد.

سعر الضمان "للذرة والصويا"..الزراعة تكشف التفاصيل

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه من خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022، حتى 11 مايو 2023، تم الإفراج عن 4.7 مليون طن من خامات الأعلاف، منها 1.2 من فول الصويا، و3.5 مليون طن من الذرة الصفراء.