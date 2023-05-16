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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تصفيق النواب.. الدوما يوافق على انسحاب موسكو من معاهدة الأسلحة التقليدية

الدوما الروسي
الدوما الروسي

صوت نواب مجلس الدوما “البرلمان الروسي”، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية، وبعد إعلان نتائج التصويت بدأ البرلمانيون بالتصفيق الحار دعما للقرار.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، إن "القرار يصب في المصلحة الوطنية لضمان أمن روسيا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تقدم بوثيقة انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية، إلى مجلس الدوما للتصويت عليها.

وتعود معاهدة الأسلحة التقليدية إلى عام 1990 ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر عام 1992، وقد شهدت قمة إسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، نوفمبر 1999، توقيع اتفاق حول تعديل المعاهدة بسبب تغير الوضع السياسي والعسكري في أوروبا بعد زوال حرف وارسو وتداعيات تفكك الاتحاد السوفيتي.

ولم تدخل المعاهدة المعدلة حيز التنفيذ، بسبب عدم توقيع دول حلف "الناتو" عليها، فيما واصل حلف "الناتو" التوسع شرقا، ما تسبب في اختلال موازين القوى، وتقدم الجانب الروسي بطلب لتعديل المعاهدة في اجتماع عام 2007 الذي دعت له موسكو، وتم رفض الطلب الروسي، فوقعت روسيا على قرار تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة اعتبارا من 12 ديسمبر 2007.

وفي نوفمبر 2011 أعلنت الولايات المتحدة من جانبها عن "تعليق تنفيذ بعض التزاماتها أمام روسيا"، وبعد عدة سنوات أخرى من المحاولات العقيمة لإنقاذ المعاهدة، أعلنت روسيا التعليق التام لمشاركتها في المعاهدة اعتبارا من 11 مارس 2015، والآن تنسحب من هذه المعاهدة.

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