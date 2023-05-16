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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تشارك في اجتماع محافظة القاهرة بشأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، في الاجتماع الذي عقدته محافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى  محافظات جمهورية مصر العربية التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتزامن مع استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر 27 Cop وفقا لرؤية التنمية المستدامة 2030 .

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان، أنه شارك في الاجتماع ممثلا عن الجامعة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.

 حيث جاء اللقاء لإطلاق النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وبحضور السفير هشام بدر المشرف العام على المبادرة، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما حضر اللقاء اثنين من الفائزين بالمشروعات في المرحلة الأولى من المبادرة ولفيف من القادة التنفيذيين على مستوى محافظة القاهرة  لتحقيق خطوات المبادرة في نسختها الثانية، وتحقيق عدد من الأهداف أهمها التأكيد على الدور الريادي والقيادي لمحافظة القاهرة، وكيف يمكن أن تكون النسخة الثانية من المبادرة أكثر فاعلية، وكذلك التركيز علي روح المبادرة واستمراريتها لمواجهة التحديات المختلفة سواء البيئية والتنموية من خلال تكامل كافة جهود الدولة المصرية وقطاعاتها.

التنمية المستدامة 2030 الحكومة المصرية

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