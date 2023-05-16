الأسواق تترقب اجتماع المركزي.. والذهب يتراجع لمستوى 2280 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء،كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط تزايد احتمالات استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الإثنين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2280 جنيها، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 2009 دولارات.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2606 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1954 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1520 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18240 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2320 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2330 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2300 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 5 دولارات بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2010 دولارًا، ولامست مستوى 2020 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2015 دولارًا.

أشار، إلى أن الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل، بشأن مصير أسعار الفائدة، والتي تشير التوقعات بتثبيتها، وذلك بفعل تباطؤ معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

أضاف:كما تشهد الأسواق حالة من الحذر مع التوقعات بخفض جديد للجنيه أمام الدولار، في إطار تطبيق سعر صرف مرون ضمن إجراءات الاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي سياق متصل تتزايد المخاوف من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، إذا لم يتغير سقف الديون، البالغ 31.4 تريليون دولار ، ما يؤدي بالتعبية لحالة من الارتباك بالأسواق العالمية، تزامنًا مع مرور القطاع المصرفي بأزمات متلاحقة بفعل خروج أموال المودعين نتيجة فقد الثقة.