مواصفات سلسلة هواتف أوبو Reno10 الجديدة قبل إطلاقها رسميا

من المقرر أن تطلق شركة أوبو Oppo الصينية سلسلة هواتفها الذكية Reno10 وذلك في 24 مايو الجاري، وتشمل السلسلة 3 طرازات، وهو الطراز الأساسي Reno 10 مع نسخة البرو Reno 10 Pro ونسخة البرو بلس الأعلى التي تتصدر النطاق Reno 10 Pro Plus

بالرغم من أن السلسلة لم يتم الكشف عنها رسميا إلا أن المواصفات الرئيسية للهواتف الذكية تم تسريبها بالفعل، في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أبرز المواصفات وفقا لأحدث التسريبات الموثوق بها عن هاتف أوبو الجديد.

Oppo Reno 10

مواصفات Oppo Reno 10

وفقا لتقرير موقع gizmochina المتخصص، سيصل أوبو Reno 10 الطراز الأساسي القياسي مع شاشة عرض OLED منحنية الجوانب مثل هواتف الفلاج شيب، مقاس 6.74 بوصة بدقة تبلغ 2412 × 1080 ومعدل تحديث 120 هرتز.

سيحتوي الهاتف الذكي الجديد على كاميرا سيلفي من سوني عدسة Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل. في اللوحة الخلفية، ستحتوي على مستشعر رئيسي OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع IMX355 بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

من المتوقع أن يتم تشغيل Reno 10 بواسطة معالج من كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 778G مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت ويحزم بطارية سعة 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 80 وات. يزن الجهاز 180 جرامًا ويبلغ سمكه 7.58 ملم.

مواصفات OPPO Reno 10 Pro

سيكون لدى Reno 10 Pro نفس نوع الشاشة وحجمها مثل الطراز القياسي مع الكاميرا السيلفي تماما مثل Reno 10. ستتألف وحدة الكاميرات الخلفية من 3 مستشعرات، كاميرا رئيسية Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل ومزودة بخاصية التثبيت البصري OIS وكاميرا فائقة الاتساع IMX355 بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي من سوني Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

سيحتوي Reno 10 Pro على معالج من ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 8200 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام أو 16 جيجابايت رام ومن المتوقع أن يحتوي الجهاز على بطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 100 وات. سوف تزن 186 جرامًا وسمكها 7.68 ملم.

سيحتوي كل من Reno 10 و Reno 10 Pro على مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة وتقنية NFC ومكبر الأشعة تحت الحمراء والإطار من البلاستيك، سيأتي كلا الجهازين بألوان الأزرق والأسود والذهبي.