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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكشافة بوزارة التعليم

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

قال  الدكتور"  ايمن مختار" محافظ الدقهلية ان الدقهلية حصدت المراكز  السبعة عشرو الأولى على المستوى الجمهورى فى المستوى الأول والثانى بمسابقة (الكشافة والتفوق الكشفى وسجل المحافظة والمبادرات الرئاسية والمهرجان ) للإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال مشاركة طلاب نشاط التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية في تلك المسابقة.

وأشاد "مختار" بدور القائمين علي العمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وخاصة توجية التربية الرياضية فى تحقيق هذا التفوق والتميز ورفع اسم الدقهلية بين المحافظات بفوز غير مسبوق.

من جانبه اوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان مدرسة الحرية الإبتدائية بإدارة المطرية حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية لمرحلة الأشبال وحقق فريق الكشافة بمدرسة النور للمكفوفين المركز الأول، وفازت براعم مدرسه الزهراء الخاص  بإدارة شرق بالمركز الثانى.

 وحقق فريق الكشافة بمدرسة التربية  الفكرية بشربين المركز الثانى، وحققت مراكز تدريب المديرية المركز الثانى، كما حققت المبادرات الرئاسية ( اتحضر للأخضر وحياة كريمه ولا للعنف وقطرة مياه تساوى حياة) المركز الثانى، وحققت مدرسة هشام المسرى بتمى الأمديد فرق الجوالة نظام الخمس سنوات المركز الثالث.

وحققت  مدرسة برمبال القديمة بإدارة منية النصر فريق كشافة الصم وضعاف السمع المركز الثالث كما حققت المديرية المركز الثالث فى الخدمة العامة وسجل المحافظة والمهرجان.

وفى المستوى الثانى حقق فريق الكشافة المركز الأول جمهوريا فى مدارس ( العهد الجديد بإدارة منية النصر والمقاطعة التجارية بإدارة السنبلاوين وفريق الكشافة للدمج بمدرسة عمر بن عبد العزيز التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية). 

وفى المستوى الثانى فازت الدقهلية بالمركز الثانى جمهوريا وفاز فريق براعم عام مدرسة المتميزة ٢ طلخا وفريق الكشافة المتقدم عام مدرسة انسى بركات بالجمالية.

 و أكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتفعيلها بالمدارس لتنمية مهاراتهم القيادية وتوجيه طاقاتهم لخدمة الوطن واعلاء رايته خفاقة.

 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بوزارة التربية والتعليم لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مديرية التربيه والتعليم بالدقهليه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم

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