علي جمعة: اللي مبيقدرش يقوم لصلاة الفجر ولا عليه الهوا

ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال يقول: أنا مبصليش الفجر حاضر وبضطر أصليه الصبح فهل يتقبله الله أم لابد من إخراج شئ لله؟.

وأجاب الدكتور علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن أحد الصحابة كانت عنده نفس الأزمة، ولا يقدر على الاستيقاظ لصلاة الفجر، فجاء إلى النبي واشتكى له أن البيت كله عنده أجسامهم لا تقدر على الاستيقاظ فجر ولا يقومون من النوم إلا في الضحى.

وتابع: فقال له النبي: إذا استيقظت فصلي"، وليس عليه شئ ولا يخرج صدقة لله نظير هذا الأمر، قائلا (ولا يخرج الهوا).