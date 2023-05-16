"انتظروا".. رئيس الشيشان يكشف عن سلاح متطور "سيدخل به العاصمة الأوكرانية كييف"

وصف رئيس الشيشان، رمضان قديروف، دبابات أبرامز الأمريكية بأنها سيارة للأطفال مقارنة بدبابة “T-72” المطورة.

وكتب قديروف، علي “تلجرام”، "أبرامز؟ هيه! دبابة T-72 المحسّنة تفوق المعدات الأجنبية في القوة القتالية والتحكم والحماية وسهولة التشغيل”.

وأضاف أن “ دبابة T-72 مذهلة ويمكن التعرف عليها وله مظهر هائل”.

وتابع: “بهذا الدبابة سوف ندخل كييف ونقوم بعملية إزالة النازية، وفي نفس الوقت نقوم بتكسير أبرامز مثل المكسرات! انتظروا!”.

ويتحدث السياسيون الغربيون باستمرار عن كيف يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة ويقومون بضخ الأسلحة بشكل متزايد في نظام كييف.

ورد الكرملين بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء بشكل أساسي، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.