ضياء رشوان: أكن كل الاحترام لأعضاء الحوار الوطني وآرائهم البناءة..فيديو

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه اكن الإحترام الكامل، لكافة الأعضاء وأرائهم البنائة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه ليس لدينا اي شئ سلبي.

وقال ضياء رشوان، خلال الجلسة المنعقدة للحوار الوطني، أنه لا يوجد اتجاه لشي محدد، والمشاركون هم أصحاب القرار، واذا تم التوافق علي نظام واحد سيتم رفعه لرئيس الجمهورية.

القضاء على كافة أشكال التمييز

وانطلقت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث خصصت جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز