القوات المسلحة تجدد توقيع عقد الاتفاق الثلاثي مع وزارة الشباب والرياضة والنادو

جددت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقيع عقد الاتفاق الثلاثي مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو".

ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتحقيق أقصى درجات التعاون مع مختلف الجهات.

ويهدف عقد الاتفاق إلى توفير الدعم الكامل والحفاظ على الاعتماد الدولي الجزئي لمعمل المنشطات المصري التابع للقوات المسلحة وضمان الاعتماد الدولي النهائي من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "واد" ، بما يلبى تطلعات الدولة للنهوض بالرياضة المصرية وإتاحة تحليل العينات اللازمة داخل الجمهورية بدلاً من إرسالها للخارج.

القوات المسلحة

يأتي ذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والوزارات المعنية لتوفير وتيسير كافة الإمكانات الخاصة بإنهاء إجراءات الاعتماد.

حضر الفعاليات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أح هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة واللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

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