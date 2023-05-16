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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذ المشروعات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بالخطة الاستثمارية.

ويأتي ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.

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وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الانتهاء من توريد مهمات الإنارة ومتابع أعمال الرصف، والإنشاءات والتجميل، المدرجين بالخطة الاستثمارية، لرفع مستوى الخدمات، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمحافظة كفر الشيخ.

وخلال الاجتماع تابع محافظ كفر الشيخ، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، كما اطلع على العديد من النسب المستهدف تنفيذها وكذا النسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الأخير من الخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكباري وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرت مناقشة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، ولا سيما مشروع تأهيل وتبطين الترع، وموقف مشروع المبادرة الرئاسية“ حياة كريمة ”لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية بمركز ومدينة مطوبس من أجل توفير حياة كريمة لأهالي المناطق الريفية بقرى مطوبس، فضلا عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

كما ناقش موقف مشروعات الصرف الحي، وإحلال وتجديد عدد من الوحدات الصحية، وإنشاء المستشفيات، إضافة إلى إنشاء المدارس، وأعمال إحلال وتجديد عدد من مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء ملاعب خماسية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن حصول محافظة كفر الشيخ عن حافز تميز عن العام المالي 2022-2023، وتعزيز وزيادة اعتمادات مبلغ 45 مليوناً و124 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بدائرة المحافظة، من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الاعتمادات المالية الخطة الاستثمارية السكرتير العام للمحافظة السكرتير المساعد السكرتير العام السكرتير العام للمحافظ الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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