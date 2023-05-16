عضو شعبة المستوردين: لدينا وفرة في المنتجات الزراعية ونسعى لتحويلها إلى صناعية

‏قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية إنه بالإضافة إلى تراجع فاتورة استيراد السلع المعمرة، تراجعت كافة القطاعات، ماعدا قطاعات السلع الاستراتيجية مثل المواد الغذائية ليس بها تراجع لأن الدولة تهتم بها وبتوفر كل احتياجاتها من العملات الأجنبية لكن باقي القطاعات حدث فيها تراجع لعدم وجود الدولار المطلوب لتمويل هذه السلع.

وتابع أحمد شيحة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc": “لدينا وفرة حاليا في قطاع الزراعة، والمنتجات الزراعية متوفرة في الفترة الأخيرة بشكل كبير ونريد تحويلها إلى منتجات صناعية ليس فقط كمادة خام مثل ما حدث بالأمس في افتتاح مصنع للبطاطس”.

كل دول العالم تستورد

وأضاف أحمد شيحة: “كنا في البداية نقوم بتصدير البطاطس كمادة خام ولا نستغلها في الصناعة”، مؤكدا أن كل الصناعات التي تدخل بها مادة خام متوفرة في مصر نستطيع تحولها إلى منتج صناعي، خاصة في السلع الغذائية، متابعا أن كل الصناعات الموجودة في مصر تعتمد على المكونات الخارجية، وحتى أكبر دول العالم مثل الصين أكبر الدول المصنعة تستورد بحوالي 2 ترليون، يعني أكبر مصنع في العالم بتستورد.