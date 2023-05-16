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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن شريهان.. مدحت العدل ضيف إيمان أبوطالب على الحياة.. الجمعة

مدحت العدل وإيمان
مدحت العدل وإيمان أبو طالب

يحل السيناريست مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض، على قناة الحياة الجمعة المقبلة في الثامنة مساءا. 

 

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وخلال الحلقة يتحدث السيناريست الكبير، عن كواليس مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم والصعوبات التي واجهته في العمل.

 

كما يتحدث عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو ويكشف كواليس فيلم أيس كريم في جليم والذي حقق نجاح جماهيريا كبيرا .

 

ورد العدل على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك مستقبلا،كما يعلن مدحت العدل، مفاجأة قوية بشأن الفنانة القديرة شيريهان. 

 

كما رد الشاعر الكبير، على تصريح الكاتب إبراهيم عيسى بأنه يستكمل رسالة وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة، كما تحدث العدل، لأول مرة عن حياته الخاصة، قائلا: كتبت جزء من مواقف حصلت بيني وبين زوجتي في هذه الأغنية. 

 

يذاع برنامج بالخط العريض، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة على شاشة قناة الحياة، في الثامنة مساءا.

مدحت العدل العدل إيمان أبو طالب شيريهان اخبار التوك شو

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