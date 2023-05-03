فيه احتقان رياضي.. مدحت العدل يحذر من تكرار كارثة استاد بورسعيد

قال الكاتب مدحت العدل إنه مهموم بمصر بكافة أشكالها، سواء فنيًا ورياضيًا وسياسيًا واقتصاديًا، متابعا: سأتحدث عن الفن والحريات المطلوبة للفنان وفي ملف الرياضة أيضا خلال جلسات الحوار الوطني.



وأضاف “مدحت العدل” خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر على الحياة، سأتحدث عن ملف الرياضة، وما تشهده من أحداث ساخنة، متابعا:" أرى احتقانًا عكس الحوار المتواجد حاليا، ويجب أن يتم إجراء حوار حول الرياضة ومفهومها علشان منصحاش على كارثة زي كارثة بورسعيد".



واسترسل: سأكون متواجد للاستماع والحديث، وسأشارك كـ متحدث في جلستي الرياضة والقوى الناعمة، وسأشارك كـ مستمع في باق الجلسات، مشددا على ضرورة الوصول إلى أرض ثابتة يشارك فيها الجميع.



