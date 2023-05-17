نشرة المرأة والصحة: استخدام المناديل المبللة تسبب مرضا خطيرا للأطفال.. سعر صادم لبالطو محمد رمضان.. نجوى كرم بفستان يتخطى نصف مليون جنيه.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب السرطان

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:
نشرة المرأة والصحة
بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي
ظهرت النجمة منى زكي خلال حضورها مهرجان كان السينمائي الذي يقام في فرنسا، في إطلالة ساحرة وجذابة للغاية.
هاني الناظر: استخدام المناديل المبللة للصغار يتسبب في مرض شديد الخطورة
حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من استخدام المناديل المبللة للأطفال، لما قد تتسبب من تأثير شديد الخطورة عليهم، بسبب احتوائها على مواد مطهرة، قد تتسبب بحساسية لجلد الطفل.
بنرميه في الزبالة.. قشر طعام رخيص يوقف تساقط الشعر ويمنع القشرة
يعاني الكثير من الرجال والنساء من تساقط الشعر حيث أنه من المشكلات الشائعة بشكل كبير ولا تزال بسهولة.
يتخطى 80 ألف جنيه.. سعر صادم لبالطو محمد رمضان مع رئيس فلسطين
شارك الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور، وذلك خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، وذلك أثناء جولته الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
الشعور بالبرد في الصيف يكشف الإصابة بـ 5 أمراض
يعانى بعض الأشخاص من الشعور بـ البرد ليس في الشتاء وحسب بل فى الربيع والصيف وطوال الوقت وحينها يكن علامة على حالة الجسم الداخلية.
نتناولها يوميا .. 7 أطعمة تسبب السرطان.. احذرها
يرغب الجميع فى معرفة كيفية الوقاية من مرض السرطان الذي يعد من أصعب الأمراض التى تنهك المريض في العلاج والحالات المتأخرة تؤدي للوفاة.
للنساء فقط.. أطعمة تقلل تقلصات الدورة الشهرية
تقلصات الدورة الشهرية من أصعب أنواع الآلام وتستلزم إجازة إضافية أو استراحة قسرية من الروتين اليومي للكثير من النساء.
بالدولار والمصري.. سعر فستان مايان السيد الليموني يثير الجدل
شاركت الممثلة مايان السيد متابعيها بلوك كلاسيكي ناعم ومخنلف للغاية، زذلك خلال حضورها أحد الأفراح، وقد نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.
طبيبة تحذر: مخاطر صحية تصيبك عند تناول الخوخ والبطيخ بكثرة
بدأ موسم البطيخ منذ فترة، ولكن الغريب في الأمر أن بعد تناول البطيخ أصبح الكثيرون يصابون بمشاكل صحية غير مفهومة، مما جعل أغلب محبي البطيخ يتساءلون كيف يعرفون البطيخ الفاسد من السليم.
فستان منفوش وكب.. منى زكي تخطف الأنظار بجلسة تصوير قبل مهرجان كان
خضعت الفنانة منى زكي لجلسة تصوير جديدة خلال وجودها بفرنسا، وقبل بدء مهرجان كان السينمائي، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.
بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان نجوى كرم الأخير
شاركت الفنانة نجوى كرم إطلالة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت نجوى كرم بإطلالة جذابة للغاية.
احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية
تتسب بعض أنواع الأدوية في الإصابة بـ القرحة الهضمية، حال تناولها بشكل عشوائي أو استخدامها لفترة طويلة وتكرار استخدام بعض مسكنات الألم .
أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها
تحدث الحساسية عند الأطفال بسبب استجابة الجهاز المناعي لمادة غريبة، مثل حبوب اللقاح وسم النحل او وبر الحيوانات، أو نوع طعام لا يسبب تفاعل حساسية.