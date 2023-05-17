نشرة المرأة والصحة: استخدام المناديل المبللة تسبب مرضا خطيرا للأطفال.. سعر صادم لبالطو محمد رمضان.. نجوى كرم بفستان يتخطى نصف مليون جنيه.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب السرطان

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زك ي بمهرجان كان السينمائي

