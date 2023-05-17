أول رد من ميدو على تصريحات زيزو بعد الهجوم عليه

أثنى أحمد حسام ميدو على أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، مشددًا على أنه رد بشكل نموذجي على الهجوم عليه بسبب حملات ممنهجة.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما تحدث به أحمد سيد زيزو عبر انستجرام، رد محترم ونموذجي من لاعب محترف".

وأضاف: "رسالة زيزو راقية ورد مناسب على أي انتقادات، وسعيد جدًا برد فعل زيزو ويدل على نضج اللاعب" .

وواصل: "مستوى زيزو ليس متراجعًا بسبب اللاعب، ولكن بسبب حالة الفريق ككل" .



واختتم: "أرقام زيزو هذا الموسم، رغم انتقاد البعض تدل على تألقه وأرقامه تتحدث عنه".

