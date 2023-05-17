انتهت.. الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير شادي حسين مهاجم النادي الأهلي في الموسم القادم ، سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمـو" ، على قناة "TeN" :

"استقر مسؤولو النادي الأهلي على رحيل شادي حسين مهاجم القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل على سبيل الإعارة ، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ".

كولر يقرر رحيل مهاجم الأهلي

وأضاف : "منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الضوء الأخضر لإدارة ناديه ولجنة التخطيط برحيل شادي حسين عن خط هجوم الأهلي لعدم قناعته بإمكانيات اللاعب وحاجته للمشاركة في المباريات باستمرار قبل العودة من جديد للقلعة الحمراء" .