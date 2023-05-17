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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت هعتذر عنه .. خالد النبوي يكشف تفاصيل قبوله شخصية الإمام الشافعي

خالد النبوى
خالد النبوى

كشف الفنان خالد النبوي عن قلقه الشديد بعد ترشيحه لتقديم شخصية الإمام الشافعي، لموسم رمضان 2023.

وقال “النبوى” فى لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، عندما عرض علي المسلسل وتفاصيل شخصية الإمام الشافعي: كنت قلقًا جدًا بسبب عمق الشخصية، وطالبت بتأجيله لعام 2024، لكونها شخصية صعبة ويجب دراستها جيدًا من كافة الجوانب سواء كانت اجتماعية أو دينية ، ولكن المنتج محمد السعدي أصرّ على تقديمه عام ٢٠٢٣، ورفض أن يقوم أحد غيري بتقديم هذه الشخصية وذاكرت الشخصية كثيرًا حتى أقدمها بهذا الشكل.

وعن حماسه لتقديم شخصية الإمام الشافعي قال "النبوى" إن الإمام الشافعي الوحيد بين الأئمة الأربعة الذى لديه ديوان شعر وكان هذا الطريق الذى قررت الدخول منه لهذه الشخصية لأن الجانب الفقهي بحر كبير ليس له نهاية.

وأضاف “النبوى” أن الإمام الشافعي شخصية نادرة جدا فهو الرجل الحُر والعالم والمفكر والأديب والشاعر والفنان والمدرس والذى قال ما يفكر فيه وفعل ما يقوله.

وحماسى لتقديم هذه الشخصية كان عن قناعتي الشخصية بضرورة تقديم هذه الشخصيات النادرة للجمهور كونها حدوته مصرية أفضل أن يقوم آخرون بتقديمها على هواهم الشخصي.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

 

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا. 

خالد النبوى الفنان خالد النبوي موسم رمضان 2023 شخصية الامام الشافعي الإمام الشافعي

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