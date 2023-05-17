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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الغش ممنوع.. استعدادات مكثفة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

امتحانات ارشيفية
امتحانات ارشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لامتحانات الشهادة الإعدادية والتى تنطلق غدا الخميس 18 مايو الجارى داخل 431 لجنة على مستوى المحافظة.

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وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات والاجتماعات استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية حيث تم عقد عدة اجتماعات مع أعضاء لجان أعمال الامتحانات لتلافي بعض نقاط الضعف التي ظهرت في بعض اللجان خلال الفصل الدراسي الأول
وشددت وكيل تعليم القليوبية على ضرورة تفرغ أعضاء جهاز المتابعة، لمراقبة أعمال الامتحانات، وتشكيل نقاط انتقال سريعة متحركة لاحتواء أي مستجدات سلبية في أثناء سير أعمال الامتحانات ، مشيرة إنه جرى توزيع المتابعين والموجهين على المدارس كافة لمتابعة سير الامتحانات ممن ينطبق عليهم الشروط، بحيث يكون هناك متابع داخل كل مدرسة، وعدم تكرار المتابعين وحضور فتح المظاريف، والتأكيد على محاضر الفتح والغلق، إلى جانب التأكيد على عدم اصطحاب المحمول للطلاب و المعلمين مع ضرورة إعلان الجداول في مكان ظاهر للطلاب.
كما شددت وكيل الوزارة تحذيراتها من اللجوء إلى الغش بكل أنواعه، مؤكدة أنه سيجري مواجهة أي محاولة للغش بكل حسم وحزم، حيث أنّ اصطحاب الطالب للهاتف المحمول أو أي أجهزة سمعية داخل مقر اللجان الامتحانية، يعد مخالفة تعرضه للمساءلة القانونية وتهدد استكماله الامتحانات وتصل إلى حرمانه منها.
يذكر أنه يؤدي 99 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية غدا الخميس داخل 431 لجنة حتى تستمر الامتحانات حتى يوم 24 مايو.

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