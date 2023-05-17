اجتماع موسع لبحث مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية بالدقهلية

عقدت مديرية الصحة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، اليوم اجتماعاُ موسعاً لوكلاء الوقائي ومسؤولي الصحه المهنية بالادارات الصحية .

وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام إدارة الطب الوقائى ، إن الاجتماع ناقش مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية بالادارات الصحيه وآليات تطبيقها وكيفيه تقييم الوحدات الصحية التابعة طبقا لهذه المؤشرات.

من جانبها أكدت الدكتورة بوسى البداروى مدير إدارة الصحة المهنية ، خلال الاجتماع علي تقييم كل من الإدارات الصحية والوحدات التابعه طبقا لهذه المؤشرات شهريا لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال الصحة المهنية بها والوقوف علي أهم التحديات ومن ثم اقتراح حلول للتغلب عليها .

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