بعد واقعة رفض المثلية .. مصطفى محمد يرحل عن نانت الفرنسي

فجر محمد مندور الناقد الرياضي بمجلة " فرانس 24 " بفرنسا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل مصطفى محمد لاعب نانت عن فريقه بعد رفضه ارتداء شارة المثليية وتغيبه عن مباراة تولوز بالدوري الفرنسي .

وقال مندور ، في تصريحات لـ برنامج " المساء مع قصواء " إن مصطفى محمد سيرحل عن نانت بنهاية الموسم الجاري ، ولن يقوم النادي الفرنسي بتفعيل بند شرائه من ناديه جالاطا سراي التركي بعد موقف بعد ارتداء شارة المثليية .

وأضاف أن مصطفى محمد نجح في كسب تأييد وتعاطف كبير خلال الأيام الماضية، نظرا لرفضه القرار الغريب من قبل الاتحاد الفرنسي ، مشيرا إلى أن اللاعب مسيرته ستنتهي بنهاية الموسم مع فريقه .

وأعلن نادي نانت الفرنسي، معاقبة الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد رفضه المشاركة في مواجهة تولوز في الدوري الفرنسي.

ورفض مصطفى محمد ، المشاركة في لقاء فريقه أمام تولوز، بسبب حمله قمصان فرق الدوري الفرنسي ألوانًا خاصة بدعم حقوق المثليين، في هذه الجولة، وظل متواجدا في الفندق الخاص بالفريق رافضا ارتداء فانلة بألوان قوس قزح.