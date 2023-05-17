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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حراسات وجناح خاص.. شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر

عادل إمام
عادل إمام

يحتفل اليوم الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده، حيث يعد واحدا من أهم الفنانين في تاريخ الفن المصري، كما يتمتع بشعبية عربية لم يحظ بها أي فنان مصري آخر. 

عادل إمام كان الفنان الجماهيري الأول في الدول العربية ، والتي كانت تحرص علي استضافته لعرض مسرحياته، كما كان يقوم عدد كبير من الشخصيات العربية المرموقة بالحضور خصيصا إلي القاهرة لمشاهدة أعماله المسرحية . 

عادل إمام كان سفيرا للفن المصري في الدول العربية ، وهو الامر الذي كان يعيه بشكل جيد ، لذا كان يحرص علي وضع بعض المطالب للموافقة علي عرضه مسرحيته في اي من الدول . 

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وكشف الماكيير  السينمائي الشهير محمد عشوب عن الشروط التي كان يضعها عادل إمام لعرض مسرحياته ، حيث يقول عشوب في تصريحات خاصة لصدي البلد : الفنان عادل إمام كان يطلب 10 آلاف دولار في الليلة الواحدة لعرض مسرحيته، وألا تقل مدة العرض عن 10 ليالٍ، كما كان يطلب استقبالاً رسميًا فى المطار، إضافة إلى الجناح الخاص به وبفريق عمل المسرحية، حيث كان يسعى إلى أن يشعر كل المشاركين له فى العرض المسرحي بالراحة، ويقوم بزيارة غرفهم ليتأكد أنها تليق بهم، كما كان يضع ويسأل عن الحراسات الخاصة به. 

واستكمل الماكيير السينمائي الشهير محمد عشوب أن عادل إمام كان يطلب هذه الأمور احترامًا للفن المصري، فقد كان يري أنه مندوب مصر والفن المصري، فقد كان لا يطلب أمورًا مبالغ فيها ولكن يريد أن يكون هناك احترام للفنان المصري.

 

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