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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بأسوان: سرعة تنفيذ الأعمال بمشروعات قرية فارس

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات اللازمة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى كافة الملاحظات التى رصدتها اللجنة الميدانية خلال جولتها التفقدية للمعاينة ومتابعة عدد من المشروعات الجارية بقرية فارس بمركز كوم أمبو ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

من جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأن اللجنة تضمنت مسئولى دار الهندسة بمجلس الوزراء ، بجانب مسئولى جهاز التعمير ، ومدير هيئة الإسعاف، ومنسق حياة كريمة بالمحافظة ، وأيضاً ممثلى بعض الشركات المنفذة ، ورئيس القرية ، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالمعاينة الميدانية وتفقد مشروع إنشاء وحدة الإسعاف ، ومشروع إنشاء العمارات السكنية بإجمالى 6 عمارات تشمل 48 وحدة سكنية ملحق بها 48 حظيرة للماشية والطيور .

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وأوضح المهندس ناجح مصطفى أن من الملاحظات التى رصدتها اللجنة هى ضرورة تعديل مستوى مدخل وحدة الإسعاف لتسهيل حركة دخول وخروج السيارات ، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضبط وتعديل أعمال الصرف الصحى والدهانات والسيراميك الخاصة بمقر الوحدة ، علاوة على ضرورة المراجعة الفنية لحالة الأبواب والشبابيك ومفاتيح الكهرباء داخل الوحدات السكنية لضمان تأدية دورها على الوجه الأكمل .

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتلافى كافة الملاحظات خلال أسبوع تمهيداً للإستلام الإبتدائى لهذين المشروعين وتشغيلهما لتلبية المطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب .

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