أبو الغيط: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقترب من مرحلة الانفجار

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال كلمته اليوم بالإجتماع الوزاري للقمة العربية بجدة، إن الوضع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة يقترب من مرحلة الإنفجار، مشيرا إلى أن استمرار الإحتلال وإغلاق الطريق أمام التسوية التي تسمح بإنهاء الصراع هي الأسباب الرئيسية لما يعانيه إخواننا في فلسطين.

وأضاف أحمد أبو الغيط: “زاد على هذه المعاناة عمل جديد يتمثل فى حكومة اليمين الإسرئيلي التي تباشر سياسة بالغة التطرف والتهور أدت إلى زيادة منسوب العنف منذ بداية العام الحالي وينظر بما هو أسوء”.

وتابع أحمد أبو الغيط، أن مبادرة السلام العربي بكافة عناصرها تظل الخيار الاستراتيجي الأول لإنهاء الاحتلال، لافتا إلى أن ممارسات إسرائيل المنفلتة ونهجها المتطرف سينعكس من دون شك على التعامل العربي معها.

وأشار إلى أن هذه القمة وبالرغم من إنعقادها تؤشر لإنخراط عربي أكبر فى الأزمات والمشكلات، ونلاحظ جميعا أن حضور السادة الوزراء ربما يقترب من كونه كامل، ونتطلع جميعا إلى قمة ناجحة بإذن الله تكون على مستوي تطلعات الرأي العام وعلى قدر التحديات القائمة تقدم حلول للمشكلات العربية”.