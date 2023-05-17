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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية النهاية لـ الأخضر .. مستثمر أمريكي كبير يعلن اقتراب انهيار الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال المستثمر الأمريكي الشهير، جيم روجرز، إن وقت الدولار الأمريكي كأفضل عملة في العالم يقترب من نهايته بسبب افتقار واشنطن للحياد والمخاوف بشأن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال روجرز: “يتحرك العديد من أصدقاء أمريكا، في محاولة لإيجاد شيء ما لمنافسة الدولار الأمريكي واستبداله في النهاية”.

وأضاف: “هذا سيحدث. لقد حدث دائما. ووقت أمريكا يقترب من نهايته. الدولار الأمريكي هذه المرة يقترب من نهايته”.

قال روجرز: “لم تكن هناك عملة في القمة منذ أكثر من 150 عامًا. لم يكن أحد دائمًا في المقدمة ، لذلك كان هذا يحدث دائمًا'. 'لقد ابتعد الناس عن أي عملة هي”.

وأشار روجرز إلى أن الدول تتجه الآن بعيدًا عن الدولار الأمريكي جزئيًا لأن الولايات المتحدة هي أكبر دولة مدينة في تاريخ العالم.

وقال: “كثير من الناس بدأوا يقولون .. انتظروا دقيقة ، لا أعرف ما إذا كنا نريد استخدام هذه الأموال ، لأنها ستواجه مشكلة في يوم من الأيام. ولكن أيضًا، من المفترض أن تكون العملة الدولية في العالم محايدة تمامًا. يمكن لأي شخص استخدامها لأي شيء تريده. لكن واشنطن الآن تغير القواعد. وإذا غضبوا منك، فإنهم يقطعونك”.

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وأضاف أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسرع من تحرك الناس للبحث عن شيء ما لمنافسة الدولار الأمريكي.

وقال: “حتى أصدقاء أمريكا قلقون من أن شيئًا ما يمكن أن يحدث لهم. وبالتالي فإن العالم يتحرك بسرعة أكبر”.

وعززت روسيا في الأشهر الأخيرة تعاونها الاقتصادي مع الصين واعتماد عملة اليوان للتجارة.

وفي أوائل أبريل، حل اليوان الصيني محل الدولار باعتباره العملة الأكثر تداولًا في روسيا، وتستمر العملة الصينية في اختراق عدد من الأسواق الأخرى حول العالم.

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