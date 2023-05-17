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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم أمل عرفة وباسم ياخور… نجوم الفن في وداع هشام شربتجي

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الفن على التواجد إلى جانب رشا شربتجي ابنة المخرج السوري الراحل هشام شربتجي الذي لازال جثمانه موجودا في مستشفى جمعية المواساة بدمشق.

ومن بين النجوم الحاضرين بحسب et بالعربي :"أمل عرفة، باسم ياخور، طارق مرعشلي، غادة بشور، غسان العزب، زهير عبد الكريم ، نادين خوري،  جمال العلي،  رنا شميس، أحمد رافع محمد حداقي.

كان  المخرج السوري الكبير هشام شربتجي توفي  عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث سادت حالة من الحزن في الوسط الفني بعد الإعلان عن الخبر.

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وعانى المخرج الراحل هشام شربتجي خلال الأيام الماضية من آثار الجلطة الدماغية التى أصيب بها، رغم تأكيد ابنته المخرجة الشهيرة رشا شربتجي بدء تحسن حالته الصحية.

تخرج هشام شربتجي في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.

وأخرج هشام شربتجي العديد من الأعمال التليفزيونية السورية، من أهمها: “مرايا” 1981، و"عيلة خمس نجوم" 1993، و"يوميات جميل وهناء" 1997، و"أسرار المدينة" 200، و"أيامنا الحلوة" 2003، و"أقارب وثعالب" 2009، و"المفتاح" 2012 وغيرها.

الجلطة الدماغية الأيام الماضية ابنة الراحل الراحل هشام شربتجي باسم ياخور

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