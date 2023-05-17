الجارديان تحذر من المنطقة المجهولة: الحرارة ستتجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول 2027

حذر العلماء من أن العالم سيشهد درجات حرارة قياسية جديدة تقريبًا في السنوات الخمس المقبلة، ومن المرجح أن ترتفع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وفقًا لبحث أجرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، فإن انتهاك عتبة 1.5 درجة مئوية الحاسمة، التي حذر العلماء من أنها قد تكون لها عواقب وخيمة، يجب أن تكون مؤقتة فقط.

ومع ذلك، حذرت وكالة الأمم المتحدة من أنه سيمثل تسارعًا ملحوظًا في التأثيرات البشرية على نظام المناخ العالمي، ويرسل العالم إلى "منطقة مجهولة".

تعهدت البلدان، بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، بمحاولة إبقاء درجات الحرارة العالمية لا تزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، بعد نصيحة علمية بأن التسخين فوق هذا المستوى من شأنه أن يطلق العنان لسلسلة من الآثار الكارثية بشكل متزايد والتي لا رجعة فيها.

قال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "هذا التقرير لا يعني أننا سوف نتجاوز بشكل دائم 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاقية باريس، والتي تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة على المدى الطويل على مدى سنوات عديدة. ومع ذلك، فإن المنظمة تدق ناقوس الخطر بأننا سنخترق المستوى 1.5C على أساس مؤقت مع زيادة التردد".

لم يسبق لمتوسط درجات الحرارة السطحية العالمية أن يتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية. كان أعلى متوسط في السنوات السابقة 1.28 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ووجد التقرير، الذي نُشر اليوم الأربعاء، أن هناك احتمالًا بنسبة 66٪ لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية في عام واحد على الأقل بين عامي 2023 و 2027.

تم تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة في العديد من المناطق حول العالم في موجات الحر في العام الماضي، ولكن هذه الارتفاعات قد تكون البداية فقط، وفقًا للتقرير، حيث يجتمع انهيار المناخ وتأثير نظام طقس النينيو المتطور ليخلق موجات الحر في جميع أنحاء العالم.

ظاهرة النينيو هي جزء من نظام طقس متذبذب يتطور في المحيط الهادئ. على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان العالم يمر بمرحلة معارضة، تُعرف باسم النينيا، والتي كان لها تأثير مخفف على ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.