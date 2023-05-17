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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى ينعى المهندس أحمد أبو العينين .. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

نعى الإعلامي أحمد موسى، المهندس أحمد أبو العينين، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، مقدمًا العزاء لجميع أفراد أسرته ومحبيه.

 

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شخصيات عامة وسياسيون ونواب يعزّون محمد أبو العينين في وفاة شقيقه

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مفتي الجمهورية يشارك في عزاء أحمد أبو العينين

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن سرادق العزاء المقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد شهد حضورا كثيفا من مسؤولين ومواطنين بسطاء؛ من أجل تقديم واجب العزاء في المهندس أحمد أبو العينين.

وأضاف موسى، مساء اليوم الأربعاء، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ودع شقيقه المهندس أحمد بقلب راضي، حيث أنهما كانا سندًا لبعضهما البعض.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، جانبًا من العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ حيث ظهر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب وهو يتلقى واجب العزاء من قبل مسؤولين وشخصيات عامة.

 

أحمد موسى أحمد أبو العينين محمد أبو العينين مجلس النواب صدى البلد

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