هل تندلع حرب إثيوبيا بعد السودان؟ الحكومة تشن هجومًا على مناطق أوروميا .. ومباحثات السلام تفشل

هل تندلع الحرب في إثيوبيا مرة أخرى، ولكن في مناطق قبائل الأوروميا، وهل أصبحت دول حوض النيل بؤرة صراعات مسلحة في ظل استمرار الحرب في السودان.

تلك التخوفات جاءت مع الأنباء القادمة من أديس أبابا، وقيام حكومة أبي أحمد اليوم بشن هجوم مسلح على المناطق المتمردة، في أعقاب فشل المباحثات بين الطرفين في العاصمة زنجبار، وتلك تفاصيل الأزمة في تطوراتها الأخيرة، ومنذ بدايتها.

هجوم الغدر لفرض الشروط

اتهم متمردون من منطقة أوروميا الإثيوبية، الأربعاء ، الحكومة بشن هجوم عسكري واسع النطاق ضدهم بعد انتهاء محادثات السلام بين الجانبين دون اتفاق، وقال جيش تحرير أورومو إن القوات الحكومية شنت "هجوما شاملا" في عدد من المناطق في أوروميا بعد انتهاء المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر، وأوضح مكتب الشؤون القانونية للحركة المتمردة، أنه مازال يترك الباب مفتوحا لاستمرار المفاوضات، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لجولة أخرى من المحادثات،

وقال المتحدث باسم مكتب الشؤون القانونية أوداء طربي في رسالة لفرانس برس إن العمل العسكري يتعارض مع روح التهدئة التي كنا نأملها، وذلك على الرغم من عدم وجود وقف رسمي لإطلاق النار، وأضاف: "نحن ننظر إلى ذلك على أنه محاولة لكسب النفوذ وإجبارنا على قبول شروطهم، لكن يجب ألا يخطئوا في التزامنا بالسلام على أنه علامة ضعف".

بداية المباحثات في نهاية إيريل برعاية أوروبية إفريقية

وكانت بداية مباحثات السلام بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجماعة متمردة من منطقة أوروميا في نهاية إبريل، وذلك في أرخبيل جزيرة زنجبار التنزانية، وهو ما تحدث عنها حينها رئيس الوزراء أبي أحمد بالتزامن مع الاحتفال بوقف إطلاق النار، الموقع في نوفمبر، مع جماعة متمردة أخرى من منطقة تيجراي الشمالية، ووفقا لما قاله حينها أودا تربي، المتحدث باسم مكتب الشؤون القانونية، فإن تلك المحادثات كانت أولية وتهدف إلى تمهيد الطريق لمفاوضات شاملة في المستقبل القريب جدا، فالتركيز الآن هو بناء الثقة وتوضيح المواقف".

وذكر أودا في نهاية إبريل، أن المحادثات تجري بوساطة من النرويج وكينيا، وقال إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتكتل إقليمي يعرف باسم "إيجاد" من المتوقع أن يكونوا "جزءًا من عملية المضي قدمًا إذا نجحوا، وضم فريق التفاوض الحكومي حينها في زنجبار وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثيوس ورضوان حسين، مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي.

جماعة إرهابية بأمر البرلمان الإثيوبي

وكان البرلمان الإثيوبي قد أدرج "جيش تحرير شعبنا" كجماعة إرهابية وذلك في 2021، وقد اتُهمت بارتكاب فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك مذبحة لمئات القرويين في يونيو، وتنفي الجماعة هذه المزاعم وتقول إنها تقاتل من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي لشعب أورومو، أكبر مجموعة في إثيوبيا، الذين يشعرون بإحساس تاريخي بالتهميش داخل النظام الفيدرالي في البلاد.

كما اتُهم الجيش الفيدرالي الإثيوبي وقوات أوروميا الإقليمية والميليشيات العرقية المتنافسة من منطقة أمهرة المجاورة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال نزاع أوروميا، وذلك وفق ما رصدته العديد من المنظمات الدولية العاملة في في إفريقيا، ولازالت تلك التقارير متداولة في أروقة المنظمات الحقوقية الدولية.

قتال منذ 2018

ويقاتل جيش تحرير السودان أديس أبابا منذ انشقاقه في عام 2018 عن جبهة تحرير أورومو عندما تخلت تلك الجماعة عن الكفاح المسلح، ولطالما اشتكت جماعة الأورومو ، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ، من التهميش، وقد زادت قوة مكتب الشؤون القانونية، المقدرة ببضعة آلاف من الرجال في عام 2018 ، بشكل كبير في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن المراقبين يعتقدون أنه غير منظم بشكل كافٍ أو جيد التسليح ليشكل تهديدًا حقيقيًا للحكومة الفيدرالية.

وقد تعرضت أوروميا ، التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا وهي أكبر منطقة في إثيوبيا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان ، لمذابح عرقية في السنوات الأخيرة ارتكبتها جماعات مجهولة، ووجهت حكومة أبي اتهامات متكررة إلى مكتب الشؤون القانونية بالمسؤولية عن عمليات القتل ، وهي تهمة تنفيها الحكومة.

وشعب أورومو أو شعب الأورومو هم مجموعة عرقية كوشية وأمة أصلية في إثيوبيا ويتحدثون لغة الأورومو، فهم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ويمثلون 45.5 % من سكان إثيوبيا، ويتحدث الأورومو لغة الأورومو بصفتها لغتهم الأم، وتسمى أيضًا عفان أورومو وأوروميفا، وهي جزء من الفرع الكوشي لعائلة اللغات الأفرو آسيوية، وقد ظهرت كلمة أورومو في الأدب الأوروبي لأول مرة في عام 1893 وانتشرت ببطء في النصف الثاني من القرن العشرين.

ومازال بعض الأورومو يتبعون دينهم التقليدي، واقفانا، واستخدموا نظام حكم الجدا، وهو الزعيم المنتخب من قبل نظام القضاء، ويبقى في السلطة لمدة 8 سنوات، وتجري الانتخابات في نهاية تلك السنوات الثماني، وقد كان الأورومو مهيمنين ثقافيًا في وسط إثيوبيا وجنوبها من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر، خلال فترة زمنا ماسافينت.

الأغلبية مسلمة

وفي الإحصاء الإثيوبي لعام 2007 لمنطقة أوروميا، والذي شمل كلا من الأورومو وغير الأورومو المقيمين، كان هناك ما مجموعه 13 مليون من أتباع المسيحية بطوائفها الثلاثة، وأقل منهم بقليل "حوالي 12.9 مليون" من أتباع الإسلام، فيما اتبع ما يقرب من 900 ألف الديانات التقليدية، و163 ألف من أتباع الديانات الأخرى، ووفقًا لذلك، فالأورومو 48.1% مسيحيون، و47.6% مسلمون و 3.3% من أتباع الديانات التقليدية.

ولكن وفقًا لمنشور صدر عام 2009 عن رابطة علماء الاجتماع المسلمين والمعهد الدولي للفكر الإسلامي، فإنه من المحتمل أن أكثر من 60% من الأورومو يتبعون الإسلام، وأكثر من 30% يتبعون المسيحية وأقل من 3% يتبعون الدين التقليدي، ووفقًا لتقدير عام 2016 لجيمس ميناهان، فإن نحو نصف سكان الأورومو من المسلمين السنة، وثلثهم من الأرثوذكس الإثيوبيين، ومعظم البقية من البروتستانت أو يتبعون معتقداتهم الدينية التقليدية، والدين التقليدي أشيع لدى سكان أورومو الجنوبيين، والمسيحية أشيع في المراكز الحضرية وبالقرب منها، والمسلمون أشيع بالقرب من الحدود الصومالية وفي الشمال.

الصراع المسلح بدأ في 1973

وصراع أورومو هو نزاع مسلح جار بين جبهة تحرير أورومو وحكومة إثيوبيا، وقد بدأ الصراع في 1973، عندما أسس القوميون الأورومو جبهة تحرير أورومو وجناحها المسلح، جيش تحرير أورومو، فشعب أورومو هو جماعة عرقية تقطن غالبيتها في إثيوبيا، ولديها مجتمعات محلية صغيرة في كينيا المجاورة والصومال كذلك، وهي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا ولها أكبر نطاق انتشار في القرن الأفريقي؛ وفقا لإحصاء 2007، فإن هذه العرقية تشكل حوالي %34.5 من سكان إثيوبيا، وتشير تقديرات أخرى أنها تشكل حوالي %40 من السكان.

وفي 1967، حظر النظام الإمبراطوري لهيلا سيلاسي الأول جمعية ميكا وتولاما للمساعدة الذاتية، وهي حركة اجتماعية أورومية، وقام بالعديد من عمليات الاعتقال الجماعي والإعدام لأعضائها، وكان زعيم المجموعة، وهو العقيد الجنرال تاديسي بيرو، الذي كان ضابطا عسكريا بارزا، من بين المعتقلين، وقد أثارت هذه الإجراءات التي قام بها النظام غضبا في أوساط المجتمع الأورومي، وأدت في نهاية المطاف إلى تشكيل جبهة التحرير الوطني الإثيوبية في 1967 وجبهة تحرير أورومو في 1973.