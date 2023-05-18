صن داونز يعلن فتح المدرجات للجماهير مجاناً بلقاء الإياب أمام الوداد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن السماح لجمهور صن داونز بحضور لقاء الإياب أمام الوداد.

وكتب عبر فيسبوك: “صن داونز يعلن فتح المدرجات للجماهير في مباراة العودة أمام الوداد المغربي مجانا لدعم الفريق”.

ونجح فريق صن داونز الجنوب إفريقي منافس النادي الأهلي والمرشح القوي لبلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا في الخروج بلقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي التعادل السلبي رغم طرد اثنين من اللاعبين.

وينتظر فريق صن داونز منافس النادي الأهلي والمرشح القوي لبلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، لخوض مباراة الإياب أمام الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم في جنوب إفريقيا.

وفي حال وصول النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا لمواجهة نظيره صن داونز سوف تكون إقامة المباراة الأولى على ملعب المارد الأحمر ، على أن يُسلم الكأس إيابا على ملعب صن داونز الجنوب أفريقي.