وحشتنا طلتك.. حلا شيحة تهنئ عادل إمام في عيد ميلاده الـ ٨٢

هنأت الفنانة حلا شيحة، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده ال٨٢، عبر حسابها على انستجرام.

وشاركت صورته، وكتبت: “من اجمل الصور للنجم العملاق عادل إمام اللي شرفت اني كنت بنته حبيبه في فيلم عريس مت جهة امنية .. وحشتنا طلتك وضحكتك والضحك معاك”.

ويحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، حيث إنه من مواليد 17 مايو عام 1940.



الزعيم رغم كونه كوميديان، إلا أنه قدم في السينما العديد من الأدوار المختلفة وكان عادل إمام حريصا على تنويع أدواره في السينما، وأيضا في التلفزيون فقدم الكوميديا في “شعبان تحت الصفر” و"رجب فوق صفيح ساخن"، وأيضا لا ننسى فيلم “على باب الوزير” و"عنتر شايل سيفه".

كما قدم أيضا أدوارا مختلفة عن الكوميديا في شخصية فهمي عبد الهادي في فيلم “حتى لا يطير الدخان”، وأيضا فيلم “الهلفوت” الذي اعتبره البعض من أهم الأفلام التى تناقش قضية فئة معينة من الجمهور، وهي الفئة المهمشة والتي كان يجسدها الزعيم في الفيلم.