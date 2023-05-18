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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 2 فلسطينيين من بيت لحم

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بتعتقال شابين من بيت لحم.

ونقلت وكالة أنباء فلسطين "وفا" عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خليل محمد الشيخ (24 عاما) من قرية مراح رباح، ومحمد عبد بوليس طقاطقة (39 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشهما.

كما قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات.

وقام عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك، بقيادة إحدى المجموعات المقتحمة، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وانتشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وقامت بإفراغ المسجد القبلي من المصلين والمرابطين.

ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية بأعداد كبيرة، بعضهم بلباس كهنوتي وهم حفاة الأقدام، لتأدية طقوس تلمودية.

وقامت سلطات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، وسط الدعوات إلى التصدي وإفشال ما تسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستنطلق ظهر اليوم، ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.
 

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