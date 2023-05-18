فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

آثار مقطع فيديو الجدل تم تداوله على مواقع التواصل في الهند لشخص يتناول وجبة خفيفة هندية شائعة تشتعل فيها النيران بالمعنى الحرفي.



مما دفع الكثير فى البحث عن عن حقيقة الأمر، واتضح أن هذه الوجبة تسمى «البان» وهي وجبة خفيفة مقتبس اسمها من كلمة «بارنا» السنسكريتية التي تعني الورقة.

ووفقا لما نشره موقع matadornetwork، يعد طبق «البان» هو عبارة عن طبق به نار مشتعل عن طريق لف جوز التنبول ، وهي تعتبر بذور تأتي من ثمرة نخيل الأريقة) داخل أوراق التنبول مع الجير المطفأ والتوابل مثل الشمر والقرنفل والهيل واليانسون.

مضاف عليها النكهات الأخرى وهى التوت أو الصلصة أو نوع من الحفظ المصنوع من بتلات الورد المعروفة باسم جولكاند.



أشتهر «البان» بخصائصه الطبية وفى الغالبً يتم مضغه كمعطر للفم بعد تناول الطعام ثم بصقه مثل اللبان، وذلك كالعديد من ممارسات مماثلة لمضغ جوز التنبول الشائعة في جميع أنحاء جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.



إكتشف هذا الطبق من خلال صاحب متجر يصنع «البان» يسمى «جالاكسي بان» في مدينة راجكوت في ولاية غوجارات على الساحل الغربي للهند، اخترع صاحب المتجر فكرة النار، وهذا الأمر استغرق أكثر من شهر لإتقان الوصفة والتقنية.

انتشرت الوجبة وبدات فى إحداث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن لا تزال محاطة ببعض الغموض .