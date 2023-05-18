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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

إشهار 4 فلبينيات
إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” و“يوتيوب” مقطع فيديو يوثق إشهار 4 سيدات فلبينيات إسلامهن في دولة الكويت. 

ظهر في مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقة 4 سيدات محجبات برداء أسود فضفاض رافعين إشارة التوحيد بينما يرددن الشهادة خلف مسئول بالكويت. 

إشهار الإسلام 

لاقي مقطع الفيديو إعجاب الكثيرين، وحرصوا على مشاركته وانتشاره عبر السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية. 

ورجا الكثيرون في تعليقاتهم على مقطع الفيديو، الذي لم يكشف توقيت تصويره بالتحديد، إشهار السيدات الأربعة إسلامهن في الأزهر الشريف إذا استطعن ذلك. 

 إشهار 4 فلبينيات إسلامهن 
المسئول الذي يلقنهن الشهادة 

 

 

 

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