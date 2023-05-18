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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن مقتل مدني وإصابة 2 آخرين في هجمات روسية على أوديسا

صدى البلد

أعلن الجيش الأوكراني عن مقتل حارس أمن مدني وإصابة 2 أخرين في أوديسا خلال الليل خلال سقوط شظايا صاروخ روسي أسقطته الدفاعات الجوية على مبنى صناعي في المدينة الساحلية الجنوبية.

وقالت القيادة أن الصواريخ أطلقت على الساحل الجنوبي لأوكرانيا من ناقلات روسية في البحر الأسود وأنظمة صواريخ أرضية في الأراضي المحتلة، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت أوكرانيا إن دفاعاتها الجوية اعترضت 29 من أصل 30 صاروخ كروز أطلقتها روسيا خلال الليل على مدن في أنحاء البلاد ، بما في ذلك كييف.

ونشر قائد شرطة كييف أندري نيبيتوف صورا على تلغرام لما قال إنها شظايا صواريخ روسية أُسقطت فوق حقول خارج العاصمة.

وقال أنه لم تقع إصابات خطيرة أو إصابات' في منطقة كييف.

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